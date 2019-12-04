В Совете Федерации заявили о беспрецедентной визовой войне, которую против России ведет США

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-04T12:17:02+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что США ведет против России визовую войну помимо того, что сейчас уже идет санкционная и информационная. По его мнению, об этом свидетельствует последовательный отказ российским делегациям в визах.

- Ко всем так называемым войнам между нами - информационной, санкционной - добавилась ещё одна - визовая. Это общая тенденция нарастания недружественных акций на всех направлениях. Не припомню, чтобы так ярко демонстрировалась столь враждебная стратегия по всем азимутам со стороны США в отношении России, - выразил свое мнение Морозов в разговоре с РИА Новости.

Как писал ранее сайт kp.ru, 4 декабря стало известно об отказе в выдаче американских виз делегации российского казначейства. В числе российских политиков, попавших под влияние ограничений, оказался директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. В Совфеде также заявили, что Госдеп живет своей жизнью, а российский МИД готовится к ответным мерам

ИСТОЧНИК KP.RU