В Совете Федерации заявили о беспрецедентной визовой войне, которую против России ведет США
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что США ведет против России визовую войну помимо того, что сейчас уже идет санкционная и информационная. По его мнению, об этом свидетельствует последовательный отказ российским делегациям в визах.
- Ко всем так называемым войнам между нами - информационной, санкционной - добавилась ещё одна - визовая. Это общая тенденция нарастания недружественных акций на всех направлениях. Не припомню, чтобы так ярко демонстрировалась столь враждебная стратегия по всем азимутам со стороны США в отношении России, - выразил свое мнение Морозов в разговоре с РИА Новости.
Как писал ранее сайт kp.ru, 4 декабря стало известно об отказе в выдаче американских виз делегации российского казначейства. В числе российских политиков, попавших под влияние ограничений, оказался директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. В Совфеде также заявили, что Госдеп живет своей жизнью, а российский МИД готовится к ответным мерам
ИСТОЧНИК KP.RU