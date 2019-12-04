2019-12-04T11:49:06+03:00
В мире

В Госдуме прокомментировали позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Дмитрий Новиков назвал мнение Берлина в отношении санкций США здравым
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ФРГ пообещали ответить США на меры против «Северного потока — 2»В ФРГ пообещали ответить США на меры против «Северного потока — 2»Фото: REUTERS
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Германия — независимое государство, которое намерено отстаивать свои интересы на международной арене. Так, прокомментировали в Госдуме заявление главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста о том, что в случае введения США санкций против «Северного потока — 2» Германии придется «задуматься о контрмерах». Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что в Париже, Берлине и других европейских столицах все чаще раздаются «голоса разума».

«США пытаются убедить европейцев в том, что, помимо сугубо экономических расчётов, есть какие-то другие и нужно идти на жертвы ради мифической энергетической безопасности европейцев. Но в итоге получается, что, кроме голого финансового интереса, Штаты ничего не преследуют», — цитирует парламентария RT.

Ранее в Германии заявили, что могут принять санкции в отношении Америки из-за «Северного потока — 2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что санкции, которыми Европе угрожают Штаты, неприемлемы. И если США решит все же их ввести, Германии придется ответить на это контрмерами, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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