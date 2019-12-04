Студенты ста российских вузов получат бесплатный образовательный курс по анализу данных

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-04T12:36:44+03:00

При этом иметь специальные навыки в области IT-технологий совсем не обязательно

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Новая образовательная программа в области IT-технологий появится благодаря соглашению компании "Яндекс" и "Университета НТИ 20.35", разработчиками онлайн-курса стала команда Яндекс.Практикума - сервиса онлайн-образования, позволяющая освоить востребованные профессии в сфере IT с нуля, без специальных знаний.

Руководитель образовательных сервисов Яндекса Илья Залесский рассказал о целях нового курса: «Для студентов наша новая образовательная программа — это прежде всего возможность освоить теорию и практику анализа данных. В современном мире познания в этой области необходимы даже тем, чья специальность напрямую не связана с IT. Умение анализировать данные поможет сегодняшним студентам стать успешными и востребованными на рынке профессионалами".

Программа будет доступна всем вузам, заключившим соглашение о развитии технологий в области искусственного интеллекта с "Университетом НТИ 20.35", студенты этих вузов смогут получать доступ к онлайн-программе совершенно бесплатно.

"На нашей платформе уже обучаются больше пятидесяти тысяч человек, — говорит генеральный директор „Университета НТИ 20.35“ Василий Третьяков. — Благодаря совместным курсам и программам у студентов вузов есть возможность сформировать для себя индивидуальную профессиональную траекторию. В рамках этой траектории они могут бесплатно осваивать курсы от Coursera, Яндекса, ВШЭ и других университетов и компаний. Наша схема предусматривает, что студенты сами определяют для себя набор компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности, а вузы, в свою очередь, позволяют им получить эти компетенции с помощью нашей платформы".

Ранее в компании Яндекс на основе поисковых запросов выяснили, какие предметы люди чаще теряют, а какие находят.

ИСТОЧНИК KP.RU