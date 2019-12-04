2019-12-04T12:39:10+03:00
Общество

РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилии

В церкви полагают, что "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано "семейно-бытовым насилием"
Мария ИГНАТЬЕВА
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РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилииРПЦ призывает не принимать закон о семейном насилииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В РЦП призвали отказаться от принятия закона о семейном насилии. По мнению патриаршей комиссии по делам семьи, законопроект содержит целый ряд правовых дефектов. Именно это, по их мнению, делает его принятие недопустимым.

- Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее, - заявили в комиссии.

Помимо этого в церкви полагают, что "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано "семейно-бытовым насилием". Это, по их мнению, создаст новые возможности для "произвольного отстранения родителей от воспитания детей". Более того, для разлучения родителей от их чад.

- Наш народ убеждают, что российская семья - это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но в действительности не имеют под собой никаких реальных оснований, - уверяют в РПЦ.

Вокруг инициативы, которую в России еще только собираются принять, развернулись жаркие дебаты. Сайт kp.ru попытался разобраться, почему закон о домашнем насилии расколол общество на тех, кто сильно «за» и резко «против»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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