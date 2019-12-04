Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-04T12:41:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет. Такое решение в России вынес Верховный суд.

Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор, который смог доказать, что взрослому человеку не обязательно предъявлять справку. Исключением являются лишь те города и районы, где наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.

В ведомстве отметили, что требование предъявлять справки является нарушением прав человека, поскольку возлагает на него дополнительные обязанности. В связи в с этим в Роспотребнадзоре предписали устранить выявленные нарушения, передает сайт телеканала «Звезда».

В свою очередь руководители бассейнов выступили против инициативы и уже обратились в суд, чтобы оспорить предписание. В бассейнах подчеркнули, что без заключения врача риск распространения инфекций резко повысится, передает телеканал «360».

Однако Роспотребнадзору удалось отстоять позицию и руководство бассейнов проиграли суды всех инстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU