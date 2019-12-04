2019-12-04T13:03:15+03:00
Общество

Эксперты рассказали о влиянии краски для волос на развитие рака груди

По словам ученых, химическая завивка и выпрямление тоже влияют на развитие онкологического заболевания
Мария ИГНАТЬЕВА
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Американские ученые из Национального института здоровья выяснили, что регулярное использование перманентной краски, химическое выпрямление и завивка волос повышает риск развития рака молочной железы.

К такому выводу они пришли проанализировав данные почти 47 тысяч женщин, принимавших участие в исследовании, которое было посвящено изучению влияния окружающей среды и генов на вероятность развития рака молочной железы. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Cancer.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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