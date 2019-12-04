Россельхознадзор ограничит ввоз аргентинского и парагвайского мяса

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-04T13:07:13+03:00

В Аргентине и Парагвае используют стимуляторы роста мышечной массы животных. В России так нельзя Фото: Мария ЛЕНЦ

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С 18 декабря 2019 года в Россию перестанут поставлять мясо крупного рогатого скота пяти аргентинских и двух парагвайских компаний. Информацию об этом разместил на своем сайте Россельхознадзор. Причиной тому стало выявление в мясной продукции иностранных поставщиков стимуляторов роста мышечной массы животных, в том числе рактопамина. В России под законодательным запретом находятся как использование этих средств. так и ввоз продукции, полученной с их помощью.

В заявлении Россельхознадзора также говорится, что по вопросу качества и соответствия продукции законам РФ уже ведутся переговоры с аргентинскими и парагвайскими ведомствами. Однако служба не может исключать, что вскоре запрет на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса крупного рогатого скота коснется всех компаний этих государств.

Ранее kp.ru писал о расширении в России программы маркировки товаров для контроля над нелегальными товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU