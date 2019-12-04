Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-04T15:48:26+03:00

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Сильный тайфун, обрушившийся на Филиппины, приносит все новые и новые беды. Ураганный ветер, порывы которого достигают 150 километров в час, ударил по западной части побережья.

"Тисой", именно такое название получила стихия, уже вынудил полмиллиона человек покинуть свое жилье. Это сделано в целях безопасности.

Жертвами стихии уже стали 17 человек, но не исключено, что число пострадавших будет расти.

В нескольких городах государства было принят решение приостановить работу воздушных гаваней, а кораблям запрещено выходить в море. Сейчас власти пытаются оценить ущерб, нанесенный стихией.

Среди тех, кто оказался во власти стихии, не только местные жители, но и туристы. Десятки человек не успели покинуть Филиппины, сообщает Пятый канал.

Новосибирская семья тоже застряла на острове посреди океана. Туристы отправились отдыхать на Филиппины, но тайфун помешал всем планам. Сибиряки не могут улететь с острова, на котором объявили первый уровень опасности.

Россияне делятся, что разрушительной силы ветер крушит все вокруг. Из-за опасностей потопа и оползней эвакуировано около 200 тысяч людей, сообщается о погибших. Закрыто авиасообщение, не ходят паромы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="904" src="https://www.kp.ru/video/embed/747687" frameborder="0"></iframe> Сибиряки застряли на Филиппинах из-за тайфуна.

ИСТОЧНИК KP.RU