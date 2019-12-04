2019-12-04T16:12:12+03:00
Общество

Прокурор попросил приговорить к 6 годам колонии украинского депутата за нападение на посольство России

Николай Рудьковский признал свою вину
Юлия САЛЬНИКОВА
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В нападении на посольство участвовали украинские депутатыВ нападении на посольство участвовали украинские депутатыФото: REUTERS
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Прокурор попросил приговорить к шести годам колонии бывшего депутата Верховной Рады. Николая Рудьковского обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году. Его действия расценили как попытку осложнить международные отношения. Рудьковский вместе с другими нападавшими портил имущество посольства, это касается не только здания дипломатического представительства, но и автомобили.

Он признал свою вину и попросил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Свою вину экс-депутат Верховной рады признал и принес извинения.

Прокурор попросил для него шесть лет колонии, как сообщает ТАСС. Максимальное наказание за нападение на посольство – десять лет лишения свободы.

Рудьковский - не единственный украинский депутат, в отношении которого возбуждено дело по факту нападения на российское посольство. Также обвинение предъявлено Владимиру Кошевенко, Владимиру Парасюку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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