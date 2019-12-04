2019-12-04T16:14:50+03:00
Здоровье

Сразу в трех населенных пунктах Алтайского края появились новые фельдшерско-акушерские пункты

Они установлены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на средства федерального и краевого бюджетов
Антон КОСОВ
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В этом году в крае строятся 17 ФАПов, 14 из них уже введено в эксплуатацию.

На днях фельдшерско-акушерские пункты появились в барнаульских поселках Березовка и Новомихайловка и в селе Жуковка Павловского района.

Сборку конструкций начали в июле, и в на всех этапах процесса за качеством монтажа следили специалисты Единого стройзаказчика Алтайского края и подрядчики.

- Эти ФАПы модульные, нам предстояло установить металлоконструкции, вставить сэндвич-панели, обустроить кровлю и фасадные изделия, проложить систему водоснабжения и канализации, установить пожарную сигнализацию, благоустроить и оградить территорию. Также на участках необходимо было организовать проезжую часть для медицинского и обслуживающего транспорта. Сейчас весь объем работ выполнен в соответствии с ранее утвержденным планом, - сообщил директор Единого стройзаказчика Алтайского края Александр Котельников.

Как отмечают в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края, ФАПы очень важны, поскольку позволяют своевременно оказывать жителям отдаленных территорий базовую медицинскую помощь.

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