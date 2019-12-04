Правительство РФ признало Самарскую область одним из лидеров регионального развития

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-04T16:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в стране. Среди регионов второго уровня губерния по динамике уступила только Крыму, а среди крупнейших регионов - лишь Москве. При этом по динамике развития среди регионов ПФО Самарская область стала абсолютным лидером. Об этом говорится в постановлении правительства РФ об итогах работы регионов за последние 1,5 года.

- Сегодня уже никто не приедет к нам из других регионов и не будет учить нас, как работать. Будут приезжать и советоваться, а где-то и учиться у нас. Самарская область не может быть «середнячком» среди регионов России, и сегодня мы делаем первые, но очень уверенные шаги для того, чтобы вернуть звание лидера региону, которое мы утратили в предыдущие годы по многим позициям, - отметил в среду, 4 декабря, на заседании Самарской губернской думы глава региона Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, в последнее время растет и инвестиционная привлекательность Самарской области. Повышены кредитные рейтинги губернии по оценке ведущих международных рейтинговых агентств. Благодаря тому, что Самарская область стала одной из лучших в стране по динамике развития, ей выделили самые крупные субсидии. Правительство РФ дополнительно направит региону 1,5 млрд рублей. По словам Дмитрия Азарова, эти средства распределят с учетом пожеланий местных жителей в 2020 году.