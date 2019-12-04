2019-12-04T17:55:30+03:00
Политика

Вучич признался, что в Сербии ценят Путина больше, чем предыдущих российских лидеров

Встреча президентов России Сербии проходит в Сочи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин проводят переговоры в Сочи Фото Вячеслав Прокофьев/ТАССПрезидент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин проводят переговоры в Сочи Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Президент Республики Сербия Александр Вучич 4 декабря встретился в Сочи с Владимиром Путиным. При этом сербский лидер решил вести переговоры на русском языке. Вучич сделал заявление о том, что в Сербии «ценят Путина больше, чем предыдущих российских лидеров».

- Если бы в 1999 году решал бы Путин, нас и бомбить бы никто не стал! – сказал президент Сербии.

Это уже третья личная встреча президентов. Вучич еще до переговоров в Сочи сообщил журналистам, что ждет переговоров, для него это возможность «для содержательного разговора».

На этой встрече Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вучич предложение принял, а российский лидер сообщил, что в Москве будут рады, если в параде Победы примут участие сербские военные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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