2019-12-04T20:13:00+03:00
Общество

Глава Минздрава рассказала, что бросила фитнес спустя 1,5 месяца тренировок

Помешал график работы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Министр здравоохранения планирует вернуться к регулярным занятиям физической активностьюМинистр здравоохранения планирует вернуться к регулярным занятиям физической активностьюФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Вероника Скворцова призналась журналистам, что у нее есть абонемент в фитнес-клуб. Но она бросила занятия спустя 1,5 месяца тренировок из-за плотного графика.

- К сожалению, я могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без перерыва, и весь настрой несколько снизился, - приводит ее слова ТАСС.

Глава министерства здравоохранения планирует вернуться к занятиям. Пока делает упражнения дома, хотя и признает, что это «может быть, не достаточно результативно».

В Минздраве ранее назвали пять главных признаков здорового образа жизни (ЗОЖ): отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, не более 5 граммов соли в сутки, занятия физкультурой, большое количество овощей и фруктов. С последним из этих критериев у россиян не складывается – опрос показал, что это правило удается соблюдать не многим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп назвал Трюдо «двуличным» после видео, где канадский премьер над ним смеется
Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
«Я оказался не готов»: Леонид Бичевин рассказал о съемках фильма «Союз спасения»
Путин считает, что для США – космос как театр военных действий
В Генпрокуратуре, МВД и ФСБ проверят деятельность организаторов забастовок таксистов
Макрон не считает, что все страны НАТО видят в России угрозу
ФАС: Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты худшего качества
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
В Роскосмосе ответили на заявления США о «конце российской космонавтики»: Американцы до сих пор покупают у нас места на «Союзах»
Путин заявил, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» под давлением со стороны
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на одну тысячу рублей
Страны НАТО заявили об «агрессивных действиях» России
Коллекторы не расстроены запретом на сбор долгов по ЖКХ
Меркель не считает, что высылка российских дипломатов из Германии повлияет на саммит «нормандской четверки»
В Госдуме возмутились выдворением российских дипломатов из Германии
Вучич признался, что в Сербии ценят Путина больше, чем предыдущих российских лидеров
Савченко сделала у здания Верховной рады «курган из украинской земли» и воткнула в него елку
Зеленский хочет обменять "всех на всех" до конца года
Александр Васильев объяснил, ради чего девушки делают «губы-осьминоги»
Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука
Правительство РФ признало Самарскую область одним из лидеров регионального развития
Детский омбудсмен считает, что закон о домашнем насилии не соответствует Конституции
Сразу в трех населенных пунктах Алтайского края появились новые фельдшерско-акушерские пункты
Украину призвали не блокировать российские сайты без решения суда
Прокурор попросил приговорить к 6 годам колонии украинского депутата за нападение на посольство России
Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек