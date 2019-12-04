Глава Минздрава рассказала, что бросила фитнес спустя 1,5 месяца тренировок

СЕГОДНЯ 20:11 2019-12-04T20:13:00+03:00

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Вероника Скворцова призналась журналистам, что у нее есть абонемент в фитнес-клуб. Но она бросила занятия спустя 1,5 месяца тренировок из-за плотного графика.

- К сожалению, я могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без перерыва, и весь настрой несколько снизился, - приводит ее слова ТАСС.

Глава министерства здравоохранения планирует вернуться к занятиям. Пока делает упражнения дома, хотя и признает, что это «может быть, не достаточно результативно».

В Минздраве ранее назвали пять главных признаков здорового образа жизни (ЗОЖ): отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, не более 5 граммов соли в сутки, занятия физкультурой, большое количество овощей и фруктов. С последним из этих критериев у россиян не складывается – опрос показал, что это правило удается соблюдать не многим.

ИСТОЧНИК KP.RU