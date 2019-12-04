2019-12-04T20:44:14+03:00
Авто

Цена ОСАГО может вырасти на 30 процентов

Это произойдет из-за того, что страховщики получат право устанавливать индивидуальные тарифы
Елена АКИМОВА
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Цена ОСАГО может вырасти на 30 процентовЦена ОСАГО может вырасти на 30 процентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Цены на ОСАГО могут вырасти на 30 процентов. Это произойдет в том случае если страховщики получат возможность устанавливать индивидуальные тарифы.

Новая реформа ОСАГО 2.0, которую обсуждают в Госдуме, сохранит повышающие коэффициенты за грубые нарушения ПДД и коэффициенты за регион проживания. А вот платежей за мощность двигателя страхуемого автомобиля, скорее всего не будет.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) «Известиям» объяснили, что даже при таких условиях будет цена страховки может возрасти на треть.

- Коэффициент аварийности позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует автовладельцев избегать грубых нарушений ПДД, - объясняют в пресс-службе РСА.

Повышение базового тарифа на треть сильнее время ударит по регионам-миллионникам. К примеру, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка подорожает на два раза, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге на 1,7 и 1,8 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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