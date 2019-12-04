В новом здании на Красной Пресне площадь кинозалов будет в несколько раз больше «Соловья»

СЕГОДНЯ 20:59 2019-12-04T20:59:13+03:00

Два из них будут предназначены для детского кино

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В здании, которое возведут на месте киноцентра «Соловей», появится многозальный кинотеатр с кинозалами, более чем в два раза превышающими по общей площади нынешние, несколько из них будут предназначены для детского кино. Об этом рассказал член совета директоров АО «Киноцентр» Артём Чистяков в интервью телеканалу РБК.

«Новое здание на месте кинотеатра «Соловей» возведут с культурно-досуговых центром, предусмотрено большое число кинозалов, два из которых отдадут исключительно для демонстрации детского контента, детского кино», - заявил Артем Чистяков.

Как сообщают представители киноцентра на Красной Пресне, площадь нового многозального кинотеатра в несколько раз превысит размеры старого кинотеатра «Соловей». «Площадь всех кинозалов «Соловья» составляет менее 10% от общей площади здания - около 1,5 тыс. кв. м, а в новом проекте под кинозалы отведено намного больше площади - около 3,5 тыс. кв. м», - уточнил представитель инвестора.

В новом здании также будет создан детский реабилитационный центр и спортивный центр. «Общая площадь этих локаций с кинозалами составит порядка 6 тыс. кв. м. Будет предоставлена возможность для проведения кинофорумов, киномероприятий», - заявил Артем Чистяков.