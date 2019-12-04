2019-12-04T22:09:42+03:00
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Одесском колледже педагог скончалась

Число пострадавших превысило 20 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пострадали 21 человек Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПострадали 21 человек Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
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При пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса умер один человек. Погибшей было 43 года, она была педагогом в учебном заведении. Как сообщает издание «Думская», ее вместе с другими пострадавшими госпитализировали после пожара. Педагог скончалась в больнице.

Изначально спасатели сообщали о 12 пострадавших. К вечеру среды 4 декабря их число достигло 21 человека. В больницах находятся девять учеников колледжа. Помощь медиков понадобилась также пожарным, принимавшим участие в ликвидации ЧП – пятеро сотрудников пожарной части отправлены на лечение.

Очевидцы сообщали, что люди прыгали из окон, пытаясь спастись из горящего здания, когда входы и выходы были заблокированы огнем.

Площадь пожара превысила 2 тысячи квадратных метров, огонь тушили 65 спасателей с помощью 16 единиц техники. Огонь начал распространяться с третьего этажа шестиэтажного здания.

На место ЧП приезжал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Одессе загорелось здание со студентами внутри В Одессе на Троицкой, 25 загорелся колледж экономик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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