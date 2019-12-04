В США еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности

СЕГОДНЯ 22:25 2019-12-04T22:28:20+03:00

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В Пентагоне пока не приняли решение о производстве ракет меньшей и средней дальности. Об этом 4 декабря журналистам сообщил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд. Напомним, договор о разоружении ДРСМД, подписанный в 1987 году, был расторгнут в августе 2019 года. Политологи назвали выход США из ракетного договора началом гонки вооружений между странами. Американцы объяснили свою позицию тем, что Россия уже якобы нарушила условия договора. В минобороны России в ответ заявили о разработках в США оружия, которое не попадает в список разрешенного нормами договора.

- Не будучи скованными ограничениями договора, мы начали изучать варианты создания ракет промежуточной дальности в силах США. Мы провели демонстрационное испытание крылатой ракеты. Кроме того, мы рассматриваем потенциально разработку баллистической ракеты промежуточной дальности,-приводит его слова ТАСС.

Руд уточнил, что решений по вопросу производства и развертывания этого типа вооружения пока нет. В Пентагоне только "рассматривают варианты".

ИСТОЧНИК KP.RU