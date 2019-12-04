2019-12-04T22:43:30+03:00
Общество

В Instagram начнут пускать с 13 лет

У новых пользователей будут запрашивать дату рождения при регистрации
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменения помогут оградить юных пользователей от нежелательной рекламыИзменения помогут оградить юных пользователей от нежелательной рекламыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Instagram начнет запрашивать у новых пользователей дату рождения при регистрации. Чтобы завести страничку в социальной сети, человеку должно быть не меньше 13 лет, сообщают в компании. Это будет информация для внутреннего пользования, другие пользователи не увидят дату и год рождения человека. Если пользователь регистрируется, связывая сразу несколько социальных сетей, например, фейсбук и инстаграм, то информация о дате рождения автоматически указывается, дополнительно вводить эти сведения не потребуется.

Раньше пользователю нужно было просто подтвердить, что он старше 13 лет.

Как сообщает Reuters, эта мера поможет оградить юных пользователей от неподходящего им контента. Например, рекламы алкоголя, табака, азартных игр и товаров с маркировкой 18+.

- Требование о дате рождения - это последний шаг, предпринятый Instagram, чтобы отойти от давних принципов, таких как анонимность, которые отличают его от одноименного приложения Facebook, -сообщает издание.

Ранее стало известно, что инстаграм будет "прятать лайки".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп убеждал журналистов, что Макрон отказался от высказывания о «смерти мозга НАТО»
В США еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности
Пострадавшая при пожаре в Одесском колледже педагог скончалась
В Венгрии обещают заблокировать вступление Украины в НАТО из-за закона о языке
В бундестаге считают высылку российских дипломатов фарсом в преддверии «нормандского саммита»
Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО
В новом здании на Красной Пресне площадь кинозалов будет в несколько раз больше «Соловья»
В МИД Украины грозят Казахстану демаршем из-за заявления о Крыме
Цена ОСАГО может вырасти на 30 процентов
Трамп не смог определиться, чьей «проблемой» является проект «Северный поток – 2»
Глава Минздрава рассказала, что бросила фитнес спустя 1,5 месяца тренировок
Трамп назвал Трюдо «двуличным» после видео, где канадский премьер над ним смеется
Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
«Я оказался не готов»: Леонид Бичевин рассказал о съемках фильма «Союз спасения»
Путин считает, что для США – космос как театр военных действий
В Генпрокуратуре, МВД и ФСБ проверят деятельность организаторов забастовок таксистов
Макрон не считает, что все страны НАТО видят в России угрозу
ФАС: Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты худшего качества