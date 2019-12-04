В Instagram начнут пускать с 13 лет

СЕГОДНЯ 22:41 2019-12-04T22:43:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Instagram начнет запрашивать у новых пользователей дату рождения при регистрации. Чтобы завести страничку в социальной сети, человеку должно быть не меньше 13 лет, сообщают в компании. Это будет информация для внутреннего пользования, другие пользователи не увидят дату и год рождения человека. Если пользователь регистрируется, связывая сразу несколько социальных сетей, например, фейсбук и инстаграм, то информация о дате рождения автоматически указывается, дополнительно вводить эти сведения не потребуется.

Раньше пользователю нужно было просто подтвердить, что он старше 13 лет.

Как сообщает Reuters, эта мера поможет оградить юных пользователей от неподходящего им контента. Например, рекламы алкоголя, табака, азартных игр и товаров с маркировкой 18+.

- Требование о дате рождения - это последний шаг, предпринятый Instagram, чтобы отойти от давних принципов, таких как анонимность, которые отличают его от одноименного приложения Facebook, -сообщает издание.

Ранее стало известно, что инстаграм будет "прятать лайки".

ИСТОЧНИК KP.RU