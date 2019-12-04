2019-12-04T23:00:25+03:00
Политика

Трамп убеждал журналистов, что Макрон отказался от высказывания о «смерти мозга НАТО»

Сам президент Франции дважды за неделю заявлял, что не жалеет о сказанном
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп рассказал о деталях переговоров с Эммануэлем МакрономДональд Трамп рассказал о деталях переговоров с Эммануэлем МакрономФото: REUTERS
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Дональд Трамп утверждает, что президент Франции отказался от своих слов по поводу НАТО. Эммануэль Макрон заявлял о «смерти мозга НАТО». Как сообщил источник из администрации президента США, Трамп сильно обиделся на эти слова. Во время саммита НАТО в Лондоне Трамп провел переговоры с Макроном, после которых сказал журналистам на конференции, что французский лидер передумал:

- Сейчас НАТО занимает сильную позицию, мне кажется, самую сильную за всю историю. Я провел переговоры с президентом Франции. Он взял обратно свои высказывания о НАТО, - приводит слова Трампа ТАСС.

Сам же Макрон в первый день саммита 3 декабря заявлял о нежелании отказываться от своих слов. Он подчеркнул – в стратегию альянса нужно внести ясность. Похожее высказывание президент Франции сделал и 4 декабря – по его мнению, заявление о «смерти мозга НАТО» запустило важные дискуссии о нынешнем положении дел в Альянсе.

Саммит в Лондоне дал еще один повод для Трампа обидеться на коллег. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном посмеивались на тем, что американский президент устроил незапланированную 40 минутную пресс-конференцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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