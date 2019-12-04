Тимошенко и Порошенко призвали украинцев выйти на Майдан

4 Дек. 23:23 2019-12-05T00:03:48+03:00

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Депутат от украинской партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий в своих соцсетях сообщил, что лидеры трех украинский партий - "Европейской солидарности" (Петр Порошенко), "Батькивщины" (Юлия Тимошенко) и "Голоса" (Святослав Вакарчук) призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан.

По словам инициаторов мероприятия, его необходимо провести для того, чтобы призвать власть не нарушать "красные линии" в ходе встречи лидеров "нормандской четверки". Саму акцию планируется провести 8 декабря, накануне встречи "четверки".

- Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину, - сказано в официальном обращении лидеров партий.

Политики уверены, что местная власть не должна допускать никаких компромиссов по поводу европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно "деоккупации и возвращения Крыма".

Также лидеры партий предупредили власть о том, чтобы она не прекращала международные судебные процессы против РФ, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина подумает о статусе Донбасса после встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом в эфире украинского телевидения заявил спикер Верховной рады.

ИСТОЧНИК KP.RU