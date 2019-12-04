2019-12-05T00:27:34+03:00
Спорт

"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с Роналду

Аргентинец отметил, что расстроился, когда его соперник получил пятый "Золотой мяч"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с Роналду"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с РоналдуФото: REUTERS
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал французским СМИ о многолетнем соперничестве с легендарным форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси отметил, что ему было немного больно, когда несколько лет назад его соперник получил пятый «Золотой мяч» и сравнялся с ним по количеству завоеванных наград.

- Я больше не один на вершине, - заявил Месси. Он также отметил, что его соперничество с Роналду длится уже 10 лет, и оно останется в истории.

Напомним, 2 декабря Лионель Месси получил «Золотой мяч», вручаемый изданием France Football. Он стал первым в истории футболистом, завоевавшим награду шесть раз за свою карьеру.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду напугал болельщика. Снимавшего его фаната португальский нападающий неожиданно сфотографировал в ответ. Потом Роналду все же подошел сфотографироваться к испуганному фанату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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