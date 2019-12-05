В Польше обрушился жилой дом из-за взрыва газа: восемь человек находятся под завалами
На месте трагедии работает 100 пожарных
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В Польше на горнолыжном курорте Щирк из-за взрыва газа обрушился трехэтажный жилой дом. По предварительным данным, под завалами могут находится восемь человек.
На месте инцидента работает 100 пожарных. Сообщается, что спасатели начали борьбу с огнем и приступили к поискам восьми человек, которые могут находится под завалами.
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ИСТОЧНИК KP.RU