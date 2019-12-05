2019-12-05T07:40:33+03:00
Телевизор

"Спокойной ночи, малыши!" отметят 55 лет премьерой мультсериала

Многосерийный мультфильм "Супер-ралли" начнёт показ в январе 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Телепередача "Спокойной ночи, малыши!" покажет новый мультсериал в начале будущего годаТелепередача "Спокойной ночи, малыши!" покажет новый мультсериал в начале будущего годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьера мультсериала "Супер-ралли" пройдёт в эфире программы "Спокойной ночи, малыши!" в январе 2020 года. Показ приурочен к 55-й годовщине выхода детской телепередачи в эфир.

- Сейчас мы готовим свою сенсацию. Мы в январе устроим премьеру. Сделаем такой очень красивый мультфильм-сериал про гоночные машинки, он называется "Супер-ралли". Сейчас появились наши первые победы на "Формуле-1". И вот, у нас русская версия "Тачек", мультфильм про гонки, - рассказал РИА Новости продюсер передачи Александр Митрошенков.

Продюсер также отметил, что мультсериал наполнен конфликтами и развитием действия, а одна из машинок - "точная копия реального автомобиля, который действительно стал побеждать".

Митрошенков добавил, что программа в своё время дала старт многим известным сейчас мультфильмам. Например, в рамках "Спокойной ночи, малыши!" прошли премьерные показы первых серий "Незнайки на Луне", "Смешариков" и "Маши и Медведя".

"Спокойной ночи, малыши!" выходит с 1964 года. Праздничные мероприятия в честь 55-летия начались осенью и продолжатся до апреля 2020 года.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о продолжении трилогии "Умка", которую выпустит "Союзмультфильм" уже в декабре 2019 года. Также в 2019 году продолжением культовых мультфильмов отпраздновали полвека с премьеры "Бременские музыканты" и "Ну, погоди!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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