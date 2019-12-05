Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС в двойных стандартах

СЕГОДНЯ 07:54 2019-12-05T08:06:26+03:00

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Ассоциация производителей товаров бытовой химии отвергла обвинения Федеральной антимонопольной службы в двойных стандартах.

Сайт kp.ru писал, что, согласно данным ведомства, мировые компании, такие как Ariel и Persil и Lindt (шоколад), продают в России менее качественные товары, чем тем, которые предназначены для жителей других стран.

Исполнительный директор ассоциации, в числе участников которой Henkel и Procter & Gamble, Петр Бобровский, заявил, что ФАС не стоит поддерживать подобные мифы и, тем более, сравнивать продукцию одной марки, произведенною для разных рынков.

"Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств", — цитирует Петра Бобровского РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU