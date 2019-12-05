2019-12-05T08:06:26+03:00
Общество

Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС в двойных стандартах

Антимонопольная служба заявила, что мировые корпорации поставляют в России товары худшего качества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты низкого качестваМировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты низкого качестваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ассоциация производителей товаров бытовой химии отвергла обвинения Федеральной антимонопольной службы в двойных стандартах.

Сайт kp.ru писал, что, согласно данным ведомства, мировые компании, такие как Ariel и Persil и Lindt (шоколад), продают в России менее качественные товары, чем тем, которые предназначены для жителей других стран.

Исполнительный директор ассоциации, в числе участников которой Henkel и Procter & Gamble, Петр Бобровский, заявил, что ФАС не стоит поддерживать подобные мифы и, тем более, сравнивать продукцию одной марки, произведенною для разных рынков.

"Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств", — цитирует Петра Бобровского РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор
Headhunter назвал отрасли, где зарплаты растут быстрее всего
Болгария объяснилась перед Путиным за торможение "Турецкого потока"
"Спокойной ночи, малыши!" отметят 55 лет премьерой мультсериала
Судебный комитет Конгресса нашел основания для импичмента Трампа
Айсен Николаев: У нас в Якутии все учатся – начиная с детсадовцев и заканчивая главой республики
В США предъявили обвинения в незаконном финансировании Хиллари Клинтон
В России предупредили о возможно повышении стоимости ОСАГО на 30%
"Я отлично сошелся с лидерами стран": Трамп заявил о "глубоком уважении" к США на саммите НАТО
В Польше обрушился жилой дом из-за взрыва газа: восемь человек находятся под завалами
Совфед прокомментировал слова президента Польши о РФ и НАТО
Пентагон: ВМС США перехватили в Аравийском море корабль с иранскими запчастями для ракет
Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" ожидается в феврале 2020 года
"Мы даже не будем подавать никаких заявок": В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
"Деликатный и тактичный человек": Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
В СБУ заявили о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
От "Незабудок" до "Плохого парня": Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с Роналду