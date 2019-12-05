Headhunter назвал отрасли, где зарплаты растут быстрее всего

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-05T08:02:32+03:00

Быстрее всего зарплаты растут в IT- сфере и торговле Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сервис по поиску работы Headhunter проанализировал данные проекта «Банк заработных плат». На основе сведений были названы отрасли, где уровень заработных плат растет быстрее всего.

В 2019 году лидерами снова стали IT и розничная торговля. Помимо этого работодатели стали заметно больше платить финансистам и консалтерам.

Всего были исследованы сведения о предлагаемой и фактической зарплате в 800 российских компаниях в 2019 году и сравнили с показателями 2018-го.

Быстрее всего зарплаты растут:

IT-сфера + 6,5%,

Розничная торговля +6,5% за год,

Финансовый сектор + 5,3%,

b2b услугах + 5,2%.

Антилидеры рейтнга:

Медицинская и фармацевтическая сфера +1,2%,

Строительстве + 1,2%,

Химпроизводстве + 1,3%.

В цифровом выражении в IT-сфере получают в среднем 91,2 тыс.рублей, в медицинской отрасли 80 тыс. рублей, строительство - 74 тыс. рублей – это самые высокие зарплаты. А вот самые маленькие в том числе в торговле, хотя рост здесь отмечается один из самых активных.

Самые скромные зарплаты:

Общепит, гостиничный бизнес, кейтеринг - 46,7 тыс. рублей.

Финансовый сектор - 56 тыс. рублей,

Розничная торговля - 59 тыс. рублей.

Что касается привязки к регионам, то активнее всего заработные платы увеличиваются в Южном и Северо-Западном федеральных округах (по 6,2%), самые низкие темпы – в Центральной России и на Урале (2,2% и 2,3%), пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU