Headhunter назвал отрасли, где зарплаты растут быстрее всего
Сервис по поиску работы Headhunter проанализировал данные проекта «Банк заработных плат». На основе сведений были названы отрасли, где уровень заработных плат растет быстрее всего.
В 2019 году лидерами снова стали IT и розничная торговля. Помимо этого работодатели стали заметно больше платить финансистам и консалтерам.
Всего были исследованы сведения о предлагаемой и фактической зарплате в 800 российских компаниях в 2019 году и сравнили с показателями 2018-го.
Быстрее всего зарплаты растут:
IT-сфера + 6,5%,
Розничная торговля +6,5% за год,
Финансовый сектор + 5,3%,
b2b услугах + 5,2%.
Антилидеры рейтнга:
Медицинская и фармацевтическая сфера +1,2%,
Строительстве + 1,2%,
Химпроизводстве + 1,3%.
В цифровом выражении в IT-сфере получают в среднем 91,2 тыс.рублей, в медицинской отрасли 80 тыс. рублей, строительство - 74 тыс. рублей – это самые высокие зарплаты. А вот самые маленькие в том числе в торговле, хотя рост здесь отмечается один из самых активных.
Самые скромные зарплаты:
Общепит, гостиничный бизнес, кейтеринг - 46,7 тыс. рублей.
Финансовый сектор - 56 тыс. рублей,
Розничная торговля - 59 тыс. рублей.
Что касается привязки к регионам, то активнее всего заработные платы увеличиваются в Южном и Северо-Западном федеральных округах (по 6,2%), самые низкие темпы – в Центральной России и на Урале (2,2% и 2,3%), пишет газета «Известия».
Ранее kp.ru рассказывал, что у российской экономики новая проблема - финансисты не знают, куда вложить накопленные триллионы На какие цели потратить излишки казны, чтобы и экономика росла, и наши кошельки толстели?
ИСТОЧНИК KP.RU