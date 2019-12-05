2019-12-05T08:02:32+03:00
Экономика

Headhunter назвал отрасли, где зарплаты растут быстрее всего

Традиционно лидерами стали торговля и IT-сфера
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Быстрее всего зарплаты растут в IT- сфере и торговлеБыстрее всего зарплаты растут в IT- сфере и торговлеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Сервис по поиску работы Headhunter проанализировал данные проекта «Банк заработных плат». На основе сведений были названы отрасли, где уровень заработных плат растет быстрее всего.

В 2019 году лидерами снова стали IT и розничная торговля. Помимо этого работодатели стали заметно больше платить финансистам и консалтерам.

Всего были исследованы сведения о предлагаемой и фактической зарплате в 800 российских компаниях в 2019 году и сравнили с показателями 2018-го.

Быстрее всего зарплаты растут:

IT-сфера + 6,5%,

Розничная торговля +6,5% за год,

Финансовый сектор + 5,3%,

b2b услугах + 5,2%.

Антилидеры рейтнга:

Медицинская и фармацевтическая сфера +1,2%,

Строительстве + 1,2%,

Химпроизводстве + 1,3%.

В цифровом выражении в IT-сфере получают в среднем 91,2 тыс.рублей, в медицинской отрасли 80 тыс. рублей, строительство - 74 тыс. рублей – это самые высокие зарплаты. А вот самые маленькие в том числе в торговле, хотя рост здесь отмечается один из самых активных.

Самые скромные зарплаты:

Общепит, гостиничный бизнес, кейтеринг - 46,7 тыс. рублей.

Финансовый сектор - 56 тыс. рублей,

Розничная торговля - 59 тыс. рублей.

Что касается привязки к регионам, то активнее всего заработные платы увеличиваются в Южном и Северо-Западном федеральных округах (по 6,2%), самые низкие темпы – в Центральной России и на Урале (2,2% и 2,3%), пишет газета «Известия».

Ранее kp.ru рассказывал, что у российской экономики новая проблема - финансисты не знают, куда вложить накопленные триллионы На какие цели потратить излишки казны, чтобы и экономика росла, и наши кошельки толстели?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор
Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС в двойных стандартах
Болгария объяснилась перед Путиным за торможение "Турецкого потока"
"Спокойной ночи, малыши!" отметят 55 лет премьерой мультсериала
Судебный комитет Конгресса нашел основания для импичмента Трампа
Айсен Николаев: У нас в Якутии все учатся – начиная с детсадовцев и заканчивая главой республики
В США предъявили обвинения в незаконном финансировании Хиллари Клинтон
В России предупредили о возможно повышении стоимости ОСАГО на 30%
"Я отлично сошелся с лидерами стран": Трамп заявил о "глубоком уважении" к США на саммите НАТО
В Польше обрушился жилой дом из-за взрыва газа: восемь человек находятся под завалами
Совфед прокомментировал слова президента Польши о РФ и НАТО
Пентагон: ВМС США перехватили в Аравийском море корабль с иранскими запчастями для ракет
Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" ожидается в феврале 2020 года
"Мы даже не будем подавать никаких заявок": В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
"Деликатный и тактичный человек": Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
В СБУ заявили о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
От "Незабудок" до "Плохого парня": Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с Роналду