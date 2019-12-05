2019-12-05T08:17:42+03:00
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор

Среди жертв инцидента сам виновник трагедии - военнослужащий ВМС США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военнослужащий ВМС США устроил стрельбу на верфи военно-морской базы Перл-Харбор на Гавайях. В результате инцидента были ранены трое гражданских рабочих, двое из них скончались уже в больнице.

Все произошло днем в среду, 4 декабря. По словам представителя базы, моряк покончил с собой после того, как подстрелил несколько человек. Известно, что виновник трагедии был приписан к американскому кораблю "Колумбия".

Знал ли он работников верфи, или огонь был открыт наугад пока непонятно. Мотивы преступления также устанавливаются.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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