2019-12-05T08:37:50+03:00
Экономика

Запрет на продажу сигарет около школ просят пересмотреть

Ритейлеры говорят о необходимости уточнения понятия образовательных учреждений
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Соблюсти запрет о продаже сигарет в 100 метрах от образовательного учреждения иногда невозможноСоблюсти запрет о продаже сигарет в 100 метрах от образовательного учреждения иногда невозможноФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Ассоциации сетевой и несетевой розничной торговли направили письмо вице-премьеру Алексею Гордееву, в котором они просят пересмотреть закон о запрете продажи табачных изделий в радиусе 100 метров от образовательных учреждений.

Письмо вице-премьеру подписали председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, директор Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов и глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, сообщают "Известия", ссылаясь на документ.

Статья "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает продажу сигарет "на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг".

Авторы инициативы жалуются на то, что из-за расплывчатой формулировки "территория, предназначенная для оказания образовательных услуг", продажу табачных изделий приходится останавливать из-за расположения магазина рядом с курсами иностранных языков для взрослых, автошколами и курсами повышения квалификации.

Также участники ассоциации добавили, что часто соблюдение нормы о 100 метрах не имеет смысла, как, например, в малых населённых пунктах. В некоторых из них разместить точку продажи на таком расстоянии от школы невозможно. Представители рынка уверяют, что ограничений, защищающих детей от сигарет, достаточно: запрет на продажу несовершеннолетним, запрет открытой выкладки сигарет в торговом зале. Однако эксперты высказывают опасение, что послабления в запретах повысят продажи табака в городах на 5-10%.

В секретариате Гордеева подтверждают получение письма и добавляют, что перенаправили его на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав.Все ведомства должны представить свои предложения в правительство до конца года.

Ранее сайт kp.ru писал, что министерство здравоохранения предлагает запретить продажу алкоголя и табака во дворах жилых домов. Также Минздрав представлял проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, по которому полного запрета продажи табака чиновники надеялись добиться к 2050 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил, что в разговоре с Зеленским просил об услуге для США
Маркетологи назвали самые популярные подарки к Новому году
Невеста Джейсона Стейтема вспомнила, как пережила сложный жизненный период
Суд Москвы арестовал девять подозреваемых в терроризме
Судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
38% работодателей оставят сотрудников без новогодних корпоративов
Три человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор
Headhunter назвал отрасли, где зарплаты растут быстрее всего
Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС в двойных стандартах
Болгария объяснилась перед Путиным за торможение "Турецкого потока"
"Спокойной ночи, малыши!" отметят 55 лет премьерой мультсериала
Судебный комитет Конгресса нашел основания для импичмента Трампа
Айсен Николаев: У нас в Якутии все учатся – начиная с детсадовцев и заканчивая главой республики
В США предъявили обвинения в незаконном финансировании Хиллари Клинтон
В России предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО на 30%
"Я отлично сошелся с лидерами стран": Трамп заявил о "глубоком уважении" к США на саммите НАТО
В Польше обрушился жилой дом из-за взрыва газа: восемь человек находятся под завалами
Совфед прокомментировал слова президента Польши о РФ и НАТО
Пентагон: ВМС США перехватили в Аравийском море корабль с иранскими запчастями для ракет
Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" ожидается в феврале 2020 года
"Мы даже не будем подавать никаких заявок": В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
"Деликатный и тактичный человек": Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
В СБУ заявили о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
От "Незабудок" до "Плохого парня": Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с Роналду