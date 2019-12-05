Запрет на продажу сигарет около школ просят пересмотреть

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-05T08:37:50+03:00

Соблюсти запрет о продаже сигарет в 100 метрах от образовательного учреждения иногда невозможно Фото: Евгения ГУСЕВА

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Ассоциации сетевой и несетевой розничной торговли направили письмо вице-премьеру Алексею Гордееву, в котором они просят пересмотреть закон о запрете продажи табачных изделий в радиусе 100 метров от образовательных учреждений.

Письмо вице-премьеру подписали председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, директор Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов и глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, сообщают "Известия", ссылаясь на документ.

Статья "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает продажу сигарет "на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг".

Авторы инициативы жалуются на то, что из-за расплывчатой формулировки "территория, предназначенная для оказания образовательных услуг", продажу табачных изделий приходится останавливать из-за расположения магазина рядом с курсами иностранных языков для взрослых, автошколами и курсами повышения квалификации.

Также участники ассоциации добавили, что часто соблюдение нормы о 100 метрах не имеет смысла, как, например, в малых населённых пунктах. В некоторых из них разместить точку продажи на таком расстоянии от школы невозможно. Представители рынка уверяют, что ограничений, защищающих детей от сигарет, достаточно: запрет на продажу несовершеннолетним, запрет открытой выкладки сигарет в торговом зале. Однако эксперты высказывают опасение, что послабления в запретах повысят продажи табака в городах на 5-10%.

В секретариате Гордеева подтверждают получение письма и добавляют, что перенаправили его на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав.Все ведомства должны представить свои предложения в правительство до конца года.

Ранее сайт kp.ru писал, что министерство здравоохранения предлагает запретить продажу алкоголя и табака во дворах жилых домов. Также Минздрав представлял проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, по которому полного запрета продажи табака чиновники надеялись добиться к 2050 году.

ИСТОЧНИК KP.RU