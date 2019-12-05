2019-12-05T09:26:04+03:00
Происшествия

Суд Москвы арестовал девять подозреваемых в терроризме

По версии следствия, восемь мужчин и одна женщина состоят в организации "Хизб ут-Тахрир"*
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все арестованные - граждан стран СНГВсе арестованные - граждан стран СНГФото: Мила СТРИЖ
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Мещанский районный суд Москвы арестовал девятерых подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Пресс-служба суда информацию подтвердила.

Известно, что все фигуранты дела - граждане стран СНГ. В их числе не только мужчины, но и одна женщина. По версии следствия, арестованные состоят в международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.

Решение об аресте было вынесено накануне вечером в среду, 4 декабря. Все девять человек пробудут под стражей как минимум два месяца.

"Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы", - цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в Москве задержали девять сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Участники банды собирали деньги и перечисляли их боевикам в Сирии и Ираке.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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