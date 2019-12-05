Невеста Джейсона Стейтема вспомнила, как пережила сложный жизненный период

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-05T09:10:57+03:00

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В жизни голливудского актера Джейсона Стейтема не только дорогие костюмы и шикарные машины, но и красавица-спутница.

Вот уже много лет он вместе со светской львицей Рози Хантингтон-Уайтли. 32-летняя девушка регулярно появляется на обложках глянца и, казалось бы, не имеет никаких проблем в жизни. Но недавно она призналась, что у нее тоже был сложный период, в это время она чувствовала себя униженной и не могла справиться с эмоциями.

Воспоминания уносят красавицу во времена беременности, когда она ждала сына от Стейтема. За девять месяцев Рози прибавила в весе почти 25 килограммов, в первую очередь потому, что совсем не следила за своим питанием. Пока живот рос, будущая мама была уверена, что легко похудеет сразу после родов, но этого не произошло.

- Последнюю пару месяцев я ходила по дому обнаженной — все равно на меня ничего не налезало. А если и налезало, то выглядело ужасно, — вспомнила модель.

rosiehw Сегодня Рози Хантингтон-Уайтли выглядит потрясающе

После появления на свет крохи, молодая мама всерьез озадачилась вопросами своего веса и внешнего вида. Она пропадала в спортзале, контролировала приемы пищи, но весы упрямо показывали внушительные цифры.

Сейчас Рози признается, что все решилось, когда она перестала кормить малыша грудью. Жесткая диета позволила вновь блистать в откровенных нарядах, подчеркивающих все прелести фигуры. На это ушел ровно год, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU