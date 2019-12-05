Невеста Джейсона Стейтема вспомнила, как пережила сложный жизненный период
В жизни голливудского актера Джейсона Стейтема не только дорогие костюмы и шикарные машины, но и красавица-спутница.
Вот уже много лет он вместе со светской львицей Рози Хантингтон-Уайтли. 32-летняя девушка регулярно появляется на обложках глянца и, казалось бы, не имеет никаких проблем в жизни. Но недавно она призналась, что у нее тоже был сложный период, в это время она чувствовала себя униженной и не могла справиться с эмоциями.
Воспоминания уносят красавицу во времена беременности, когда она ждала сына от Стейтема. За девять месяцев Рози прибавила в весе почти 25 килограммов, в первую очередь потому, что совсем не следила за своим питанием. Пока живот рос, будущая мама была уверена, что легко похудеет сразу после родов, но этого не произошло.
- Последнюю пару месяцев я ходила по дому обнаженной — все равно на меня ничего не налезало. А если и налезало, то выглядело ужасно, — вспомнила модель.
После появления на свет крохи, молодая мама всерьез озадачилась вопросами своего веса и внешнего вида. Она пропадала в спортзале, контролировала приемы пищи, но весы упрямо показывали внушительные цифры.
Сейчас Рози признается, что все решилось, когда она перестала кормить малыша грудью. Жесткая диета позволила вновь блистать в откровенных нарядах, подчеркивающих все прелести фигуры. На это ушел ровно год, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU