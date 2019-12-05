Запрет мобильной связи в колониях и тюрьмах одобрила ФСИН

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-05T10:05:51+03:00

Речь идёт о создании "тихой зоны" для всех заключённых в пределах таких учреждений

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Федеральная служба исполнения наказаний одобрила идею запрета сотовой связи. В случае принятия закона, мобильные операторы не смогут предоставлять свои услуги на территории исправительных учреждений.

- Наиболее перспективным представляется установление законодательного запрета операторам сотовой связи на оказание услуг связи и предоставлении беспроводного доступа в интернет абонентам на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть создания территории "тихой зоны" в пределах учреждения, - сказал глава ФСИН Александр Калашников в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приостановления услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей" внёс на обсуждение заместитель председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. ФСИН поддержала его инициативу.

Глава ведомства уточняет, что для абонентов, находящихся снаружи колонии или СИЗО, даже в непосредственной близости, не возникнут трудности со связью.

Сейчас отключить заключённым сотовую связь можно только в рамках "об оперативно-розыскной деятельности", который позволяет это делать только при угрозе жизни и здоровью лиц, а также при угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

Недавно сайт kp.ru писал о намерении властей глушить мобильную связь из-за роста преступлений, совершаемых заключёнными по телефону и интернету. В тот же день Хинштейн уточнил детали своего законопроекта и отметил поддержку инициативы ФСИНом.

ИСТОЧНИК KP.RU