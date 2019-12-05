Губернатор Самарской области посетил детсад в Курумоче, который был построен по нацпроекту «Демография»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-05T10:55:12+03:00

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В среду, 4 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с педагогами и воспитанниками детского сада «Белочка», новый корпус которого построен по нацпроекту «Демография» в селе Курумоч Волжского района. Третий корпус учреждения полностью закрыл потребность мест в детском саду в селе.

Формально, новое здание является подразделением действующего детского сада. Однако, по сути это — самостоятельное учреждение со своими группами, спортивным и музыкальным залами, пищеблоком, спортивной и игровой площадкой. Корпус рассчитан на 150 детишек в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 15 ноября. В детсад уже принято 78 детей, а штат сотрудников насчитывает 45 человек. Полное комплектование учреждения завершится на следующей неделе.

Глава региона пообщался с сотрудниками, воспитанниками и их родителями. Кром того, Дмитрий Азаров побывал на концерте, который устроили воспитанники детсада.

- Я поздравляю вас с тем, что в Курумоче появился новый корпус детского сада — красивый, современный, комфортный, уютный, для таких красивых девчонок и мужественных парней, которые здесь растут, - заявил собравшимся Дмитрий Азаров.

Новый корпус был построен в рамках исполнения нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На двух этажах нового корпуса комфортно разместились 8 групп (2 ясельных). Здесь есть спортивный и музыкальный залы; кабинеты специалистов (логопед, психолог). Пищеблок отвечает самым строгим санитарным нормам и требованиям и состоит из нескольких зон. В медицинском блоке детского сада размещен процедурный кабинет, изолятор, медкабинет. В подвальном помещении установлена система очистки воды, которая оснащена бактерицидной УФ лампой.

Территория детсада разделена на игровую и хозяйственную зоны. Групповые площадки оборудованы набором малых архитектурных форм в соответствии с возрастом детей. Здание полностью доступно для маломобильных групп населения: есть специально оборудованные входы, туалетные комнаты, лифтовые, наличие визуальной информации, кнопки вызова, полы выложены тактильной напольной плиткой.

Родители поблагодарили главу региона за новый корпус и подарили ему рождественский сувенир - поделку, которую они выполнили вместе с детьми.