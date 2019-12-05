2019-12-05T11:32:18+03:00
Происшествия

Полиция Лондона задержала продюсера Ruptly по подозрению в терроризме

Сотрудника видеоагентства допросили, обыскали, но ничего не нашли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналиста задержали на саммите НАТО в ЛондонеЖурналиста задержали на саммите НАТО в ЛондонеФото: REUTERS
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Лондонская полиция задержала продюсера RT Ruptly во время проведения саммита НАТО, на котором он был аккредитован. Сотрудника видеоагентства допросили и обыскали, когда он прибыл в медиацентр, чтобы получить бейдж.

Его попросили подождать, а через некоторое время подошел человек в штатском с полицейским удостоверением. Позже правоохранитель вместе с коллегами потребовал от продюсера показать документы и объяснить, что он здесь делает.

Журналист объяснил, что ждет подтверждения аккредитации, предоставил паспорт, удостоверение и письмо с одобрением. На это продюсеру заявили, что его аккредитация аннулирована, и он подозревается в терроризме.

"Я отвечаю, что это не так, и показываю e-mail. Полицейские настаивают на своём; говорю, что меня об этом не проинформировали, поэтому я приехал и вошёл в здание. Минут через двадцать полицейские оставили меня в покое", - цитирует телеканал RT сотрудника видеоагентства.

Ruptly уже направило в НАТО официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, однако он пока остается без ответа.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году корреспондентам агентства Sputnik и телеканала RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы в Лондоне. СМИ обвинили в распространении дезинформации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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