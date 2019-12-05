Жители ДНР подали в ЕСПЧ более 3700 жалоб

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-05T11:41:04+03:00

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Общественная организация «Справедливая защита» посчитала, какое количество жалоб жителями ДНР было подано в Европейский суд по правам. Речь идет о 3700 документах, где содержатся жалобы на различные нарушения их прав.

- В основном это жалобы, связанные с разрушением жилья и уничтожением другого имущества в результате артиллерийских обстрелов Вооружёнными силами Украины. Помимо этого, обращаются люди, получившие ранения или потерявшие родственников, — комментирует RT руководитель общественной организации, адвокат Виталий Галахов.

Но пока ни одна жалоба не была рассмотрена. Эти процедуры занимают долгое время.

- Мы регулярно получаем уведомления об их регистрации. Но надо понимать, что этап судопроизводства, когда государство является ответчиком, может занимать 5-7 лет, - заключает эксперт.

Наибольший приоритет имеют обращения, которые связаны с жизнью человека и его здоровьем. Остальные жалобы рассматриваются в порядке очередности.

- Но почему-то ЕСПЧ не спешит извещать украинские власти, видимо конфликт еще не закончен, - комментирует адвокат.

Ранее ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро по иску Грузии о депортации граждан. В частности, по две тысячи евро должны получить нелегалы, в отношении которых суд усмотрел нарушение статьи о запрещении коллективной высылки.

ИСТОЧНИК KP.RU