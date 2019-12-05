Профильный комитет Госдумы не принял законопроект о жетонах росгвардейцев

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-05T11:55:37+03:00

Ношение идентификационных жетонов не одобрил комитет по безопасности и противодействию коррупции Фото: Александр ГЛУЗ

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал проект закона об обязательном ношении идентификационных номеров на форме Росгвардии и полиции.

- Порядок ношения военной формы, амуниции и идентификационных жетонов устанавливается самим ведомством. Таким образом, регулировать через федеральные законы этот вопрос невозможно, - рассказал ТАСС замглавы комитета Александр Хинштейн после заседания.

Он также отметил, что приказ Виктора Золотова, главы Росгвардии, "который определяет и порядок ношения идентификационных номеров, и сами их образцы", уже вышел.

- На закон отсутствует отзыв правительства. При этом в самом законопроекте Владимир Петрович [Лукин] (автор инициативы) пишет, что проект потребует расходов из федерального бюджета, но отзыва не предоставляет, расчетов не делает, поэтому в этом виде законопроект просто не может быть рассмотрен, - добавил Хинштейн.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, обязывающий росгвардейецв представляться гражданам и разъяснять им их права.

Также ведомство представило образцы нагрудных жетонов для своих сотрудников и проходящих службу в войсках Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU