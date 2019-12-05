В Госдуме оценили призывы из Киева выйти на Майдан

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-05T12:02:20+03:00

В Госдуме прокомментировали новые призывы к Майдану, которые звучат на Украине Фото: REUTERS

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал призыв трех украинский партий - Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука – устроить демонстрацию в Киеве. Выйти на улицу людям предлагают накануне нормандского саммита.

Депутат напомнил, что цель этого мероприятия вовсе не защита интересов народа, а попытка оказать влияние на политику страны.

- Я думаю, что они недовольны собственной ролью в сегодняшней украинской политике. «Майдан» — лучший способ обратить внимание властей на себя… потом последует попытка потребовать особых преференций для себя, — сказал Бальбек RT.

Украинская история уже знает примеры, когда массовые акции протеста давали результаты.

- После 2014 года «Майдан» стал рычагом политического влияния, — добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Депутат от украинской партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий в своих соцсетях сообщил, что лидеры трех украинский партий - "Европейской солидарности" (Петр Порошенко), "Батькивщины" (Юлия Тимошенко) и "Голоса" (Святослав Вакарчук) призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан.

ИСТОЧНИК KP.RU