2019-12-05T12:02:20+03:00
Политика

В Госдуме оценили призывы из Киева выйти на Майдан

Инициатива принадлежит сразу трех украинским партиям
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Госдуме прокомментировали новые призывы к Майдану, которые звучат на УкраинеВ Госдуме прокомментировали новые призывы к Майдану, которые звучат на УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал призыв трех украинский партий - Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука – устроить демонстрацию в Киеве. Выйти на улицу людям предлагают накануне нормандского саммита.

Депутат напомнил, что цель этого мероприятия вовсе не защита интересов народа, а попытка оказать влияние на политику страны.

- Я думаю, что они недовольны собственной ролью в сегодняшней украинской политике. «Майдан» — лучший способ обратить внимание властей на себя… потом последует попытка потребовать особых преференций для себя, — сказал Бальбек RT.

Украинская история уже знает примеры, когда массовые акции протеста давали результаты.

- После 2014 года «Майдан» стал рычагом политического влияния, — добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Депутат от украинской партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий в своих соцсетях сообщил, что лидеры трех украинский партий - "Европейской солидарности" (Петр Порошенко), "Батькивщины" (Юлия Тимошенко) и "Голоса" (Святослав Вакарчук) призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые предупредили о климатической катастрофе из-за выбросов метана в Арктике
В России гражданина осудили по материалам Генпрокуратуры Латвии
Ростуризм рассказал о местах главных новогодних гуляний в России
Французское издание Le Monde сообщило о "базе ГРУ" в Альпах
В Вологде открылся центр поддержки одаренных детей «Импульс»
Африка променяла Запад на сотрудничество с Россией
Профильный комитет Госдумы не принял законопроект о жетонах росгвардейцев
Путин отметил значение системы квалификаций в построении карьеры
Жители ДНР подали в ЕСПЧ более 3700 жалоб
Полиция Лондона задержала продюсера Ruptly по подозрению в терроризме
Восемь московских судов эвакуировали после сообщений о минировании
Эксперты объяснили, что дешевый ОСАГО является фантастикой
Китайцы считают россиян «воинственным народом»
Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию
4А в сборе: Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная прилетели в Турин на финал Гран-При
Губернатор Самарской области посетил детсад в Курумоче, который был построен по нацпроекту «Демография»
В Германии заявили, что у НАТО появился новый противник
Запрет мобильной связи в колониях и тюрьмах одобрила ФСИН
Пентагон опроверг слухи об отправке 14 тысяч военных на Ближний Восток
Пушков заявил, что отказ Дуды называть Россию врагом ничего не значит
Трамп заявил, что в разговоре с Зеленским просил об услуге для США
Маркетологи назвали самые популярные подарки к Новому году
Невеста Джейсона Стейтема вспомнила, как пережила сложный жизненный период
Суд Москвы арестовал девять подозреваемых в терроризме
Судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
38% работодателей оставят сотрудников без новогодних корпоративов