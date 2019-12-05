В Вологде открылся центр поддержки одаренных детей «Импульс»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-05T12:13:13+03:00

Ежегодно в нем будут заниматься около 4000 ребят из разных уголков Вологодчины по очным и дистанционным программам

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Вологодский Центр для одаренных детей создан по модели сочинского «Сириуса». Обучение будет вестись по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство» в сотрудничестве с университетами области, со спортивными школами и Вологодским колледжем искусств. Отбор на каждую смену будет индивидуальным, а обучение и проживание для ребят бесплатным.

«Каждый ребенок талантлив, но нужно дать импульс для его развития. Наша задача – воспитать ученых, спортсменов, музыкантов, которые будут достойно представлять страну на мировых аренах, востребованы в различных отраслях. Сегодня мы сделали большой шаг в этом направлении», - отметил на церемонии открытия губернатор Олег Кувшинников.

Центр располагается на трех площадках. В основном здании на площади в полторы тысячи квадратных метров находятся три лаборатории по химии, физике и биологии, современные лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию, а также зона коворкинга. Особый интерес юных биологов вызывает «живая фитостена», на которой высажено несколько видов растений. Часть лабораторий и аудиторий разместились на базе «Вологодского многопрофильного лицея», который стал оператором Центра, а кампус на 100 человек – в вологодском институте развития образования.

Центр стал еще одним звеном в системе дополнительного образования детей: два детских технопарка «Кванториум» работают в Вологде и Череповце. Кроме того, в областной столице открыт Центр детского IT-творчества «IT-cube» и Дом научной коллаборации в универститете.