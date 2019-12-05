2019-12-05T12:56:23+03:00
Общество

В Госдуме назвали "вбросом" новость о подорожании ОСАГО на 30%

Увеличение тарифа возможно в зависимости от инфляции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госдума опровергла слухи о поднятии цен на полисы ОСАГО на 30%Госдума опровергла слухи о поднятии цен на полисы ОСАГО на 30%Фото: Александр ГЛУЗ
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Тарифы на стоимость автострахования ОСАГО в России не увеличатся на 30%, несмотря на подобную информацию в СМИ. Возможна только их индексация на уровень инфляции. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что появление подобной информации могло произойти после прошедших 5 декабря парламентских слушаний по ОСАГО.

- Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет - это индексация на уровень инфляции или около 4%. Бред, этого не будет, я ответственно заявляю - на 30% тариф точно не повысится, - сказал ТАСС Анатолий Аксаков.

Ранее "Известия" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков писала о возможном увеличении стоимости полисов ОСАГО почти на треть.

Сайт kp.ru писал об изменениях списка документов для получения полиса ОСАГО. Также мы сообщали о том, что дешёвый ОСАГО является фантастикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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