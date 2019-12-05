В России гражданина осудили по материалам Генпрокуратуры Латвии
Краснинский районный суд Смоленской области признал россиянина Виталия Халеева виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке травматического огнестрельного оружия и патронов к нему.
Приговор был вынесен на основе материалов Генпрокуратуры Латвии, с которой у нашей страны заключен договор о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Власти республики некоторое время разыскивали Халеева пока в 2018 году не установили, что он находится на родине. Тогда латвийские органы обратилась к российской стороне и передали им все необходимые документы, включая поручение об осуществлении уголовного преследования.
"Благодаря успешному взаимодействию Генпрокуратуры РФ с латвийскими коллегами суд признал Халеева виновным в инкриминируемом преступлении. Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 90 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе ведомства, имеющемся в распоряжении сайта kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU