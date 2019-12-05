Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-05T12:58:36+03:00

Решения принято в ответ на высылку нашего дипломата из Софии

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Сотрудник посольства Болгарии в РФ объявлен персоной нон грата. Решение принято в ответ на выдворение российского дипломата из Софии.

Сайт kp.ru писал, что власти республики заподозрили представителя дипмиссии в шпионаже и завели на него уголовное дело, однако вскоре расследование было прекращено. Несмотря на это, сотруднику посольства все же сказали покинуть территорию Болгарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU