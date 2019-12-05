Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
Решения принято в ответ на высылку нашего дипломата из Софии
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Сотрудник посольства Болгарии в РФ объявлен персоной нон грата. Решение принято в ответ на выдворение российского дипломата из Софии.
Сайт kp.ru писал, что власти республики заподозрили представителя дипмиссии в шпионаже и завели на него уголовное дело, однако вскоре расследование было прекращено. Несмотря на это, сотруднику посольства все же сказали покинуть территорию Болгарии.
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ИСТОЧНИК KP.RU