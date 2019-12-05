Новый штраф за парковку на местах спецтехники появился во дворах центра Москвы

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-05T14:08:07+03:00

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Парковка автомобиля на месте для пожарной спецтехники и на газоне будет наказываться штрафом в размере от трёх тысяч рублей. Нарушение начнёт облагаться штрафом с 5 декабря, но только на нескольких участках в центральном округе Москвы.

Руководитель пресс-службы ЦОДДа Анастасия Писарь сообщила РИА Новости, что по просьбам местных жителей сайт "Помощник Москвы" начнёт свою работу в восьми столичных дворах. С помощью приложения можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне. Она также отметила, что москвичи жалуются на автомобили, мешающие во дворах проходу жильцов и проезду машин экстренных спецслужб.

- Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах - это вызывает многочисленные жалобы. Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где больше всего нарушений. Нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине, – объяснила представитель ЦОДДа.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Госдума раскритиковала инициативу Росстандарта сократить размер мест для парковки. Зампред комитета по законодательству и госстроительству объяснил, что это приведёт к тратам денег и увеличению аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU