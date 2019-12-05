2019-12-05T14:08:07+03:00
Общество

Новый штраф за парковку на местах спецтехники появился во дворах центра Москвы

Горожане будут сами контролировать законность стоянки
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
С 5 декабря парковка на месте спецтехники наказывается штрафом более 3 тысяч рублей. Фото: Артём ГеодакянС 5 декабря парковка на месте спецтехники наказывается штрафом более 3 тысяч рублей. Фото: Артём ГеодакянФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Парковка автомобиля на месте для пожарной спецтехники и на газоне будет наказываться штрафом в размере от трёх тысяч рублей. Нарушение начнёт облагаться штрафом с 5 декабря, но только на нескольких участках в центральном округе Москвы.

Руководитель пресс-службы ЦОДДа Анастасия Писарь сообщила РИА Новости, что по просьбам местных жителей сайт "Помощник Москвы" начнёт свою работу в восьми столичных дворах. С помощью приложения можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне. Она также отметила, что москвичи жалуются на автомобили, мешающие во дворах проходу жильцов и проезду машин экстренных спецслужб.

- Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах - это вызывает многочисленные жалобы. Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где больше всего нарушений. Нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине, – объяснила представитель ЦОДДа.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Госдума раскритиковала инициативу Росстандарта сократить размер мест для парковки. Зампред комитета по законодательству и госстроительству объяснил, что это приведёт к тратам денег и увеличению аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главным цветом 2020 года стал классический синий
Госдума поддержала во втором чтении проект о повышении МРОТ
Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса
Мединский поддержал идею об ограничении использования смартфонов в школах
Путин продлил на пять лет срок полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
В МИД России сообщили о возможном визите Лаврова в Америку
Дмитрий Медведев заявил, что Зеленского пытаются затащить в конфликт с Россией
Сахалинская область предложила Японии поставлять в регион автомобили, работающие на газе
Доработка школьных образовательных стандартов будет завершена к 2020 году
Дмитрий Медведев: «Закрывать YouTube никто не собирается!»
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
В Госдуме назвали "вбросом" новость о подорожании ОСАГО на 30%
Ученые предупредили о климатической катастрофе из-за выбросов метана в Арктике
В России гражданина осудили по материалам Генпрокуратуры Латвии
Ростуризм рассказал о местах главных новогодних гуляний в России
Французское издание Le Monde сообщило о "базе ГРУ" в Альпах
В Вологде открылся центр поддержки одаренных детей «Импульс»
Африка променяла Запад на сотрудничество с Россией
В Госдуме оценили призывы из Киева выйти на Майдан
Профильный комитет Госдумы не принял законопроект о жетонах росгвардейцев