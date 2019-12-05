Мединский поддержал идею об ограничении использования смартфонов в школах

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-05T14:23:36+03:00

По мнению министра культуры, дети читают "не то, что нужно"

Изменить размер текста: A A

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею министерства просвещения о введении ограничений на использование смартфонах в школах. По мнению главы ведомства, это отличная инициатива, учитывая, что сейчас дети сидят в телефонах и планшетах в среднем по шесть часов в день.

"Вот мы все говорим, что дети мало читают, мало читают. Нормально дети читают, но не то, что нужно, и не с того, что нужно - с "черного зеркала", - сказал Мединский, выступая на X Съезде Российского книжного союза в Шуваловском корпусе МГУ.

При этом он добавил, что его пять минут чтения книги снижают артериальное давление и уменьшают стресс, то "залипание" в смартфоне - наоборот, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что сейчас запрет на использование гаджетов во время занятий носит исключительно рекомендательный характер. В числе советов от Рособрнадзора и Роспотребнадзора - установка ящиков для хранения смартфонов в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU