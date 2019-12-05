2019-12-05T14:36:11+03:00
Политика

Сенатор объяснил, что кроется за дружелюбием польского президента к РФ

Анжей Дуда отметил, что Москва не является врагом для НАТО
Елена АКИМОВА
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Анжей Дуда, президент ПольшиАнжей Дуда, президент ПольшиФото: REUTERS
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв объяснил, что стоит за высказыванием польского президента Анджея Дуды. Глава Польши отметил, что Москва не является врагом для НАТО.

- Польша много лет пыталась быть «святее папы Римского», доказывая свою лояльность США и к принципам трансатлантической солидарности. Была бесхитростная игра, когда Варшава транслировала антироссийские настроения. Сейчас ситуация значительно более многовариантна, — полагает сенатор.

Скорее всего, лидер Польши делает подобные заявления, учитывая общие настроения НАТО.

- Стране становится сложно и рискованно играть в одни ворота. Поэтому предпринимаются маневры и демонстрируют, что никакой собственной внешней политики у Польши нет, только конъюнктурных обстоятельств, - комментирует Косачев ИА «НСН».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Польши не считает Россию врагом НАТО. В этом Анжей Дуда признался журналистам 4 декабря. Напомним, в декларации по итогам саммита НАТО, который проходил с 3 по 4 декабря в Великобритании, сказано о «российской угрозе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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