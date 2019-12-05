С нового года на Сахалине и Курилах увеличится число семей, получающих ежемесячные выплаты при рождении первенца

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-05T14:45:02+03:00

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С 1 января 2020 года в Сахалинской области вырастет число семей, которым положены ежемесячные выплаты после рождения первого ребенка. Эта мера соцподержки введена в России с 2018 года по инициативе президента Владимира Путина. Выплата рассчитывается из суммы прожиточного минимума региона: на Сахалине и Курилах мамы первенцев сегодня получают 14 536 рублей.

С начала следующего года список тех, кто может воспользоваться матпомощью, существенно расширится. Если раньше мамы получали выплату до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, то теперь начислять ее будут на детей до трех лет. При этом мамам нужно будет ежегодно подтверждать необходимость получения материальной помощи.

– Сейчас такие выплаты получают семьи, в которых ежемесячный доход на одного человека не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, - рассказала советник министерства социальной защиты Сахалинской области Лилия Шванёва. - С января 2020 года выплату смогут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двойной величины прожиточного минимума. То есть, расширится круг получателей выплаты.

Сегодня денежную поддержку за рождение первого ребенка в Сахалинской области получают свыше 900 семей. С 1 января все семьи, которым назначена выплата до достижения ребенком 1,5 года, смогут обратиться в региональные органы социальной защиты и продлить матпомощь до двухлетнего возраста малышей.

– Ребенок растет, постоянно требуется покупать то новую одежду, то игрушки, то еще много чего, - говорит жительница Южно-Сахалинска Анна Николаева. Сейчас она получает выплату на годовалую дочь Дашу, а после нового года собирается обратиться за продлением матпомощи.

- Ежемесячная денежная помощь от государства, конечно, здорово выручает. Очень хорошо, что выплату теперь можно будет получать до достижения ребенком трехлетнего возраста, – считает молодая мама.