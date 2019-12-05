В Совфеде оценили экономический ущерб ЕС от санкций против России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил воздействие антироссийских санкций на европейскую экономику. Он отметил, что США несут гораздо меньший ущерб, чем страны Евросоюза.
- Европа, которая поддержала санкционную политику, теряет буквально миллиарды. Кроме потерь в объемах торговли, снижение прибыли, сокращение рабочих мест, оборотов, но даже это не все, - объясняет RT сенатор.
Морозов отметил, что американцы «хитроумно переложили львиную долю потерь на европейцев». В качестве подтверждения он приводит цифры: ранее объем торговли с нашей страной был на уровне 400 млрд евро, теперь в разы меньше.
- В то же время Европа торговала с американцами, но на сумму в 25 миллиардов евро. То есть, с ними никогда не было больших оборотов, — заключил он.
Ранее Дмитрий Медведев назвал сумму торгового оборота между Россией и США – порядка 25 миллиардов долларов.
Помимо этого премьер-министр предположил, что США никогда не отменят санкции против России.
ИСТОЧНИК KP.RU