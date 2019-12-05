В Совфеде оценили экономический ущерб ЕС от санкций против России

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-05T14:58:15+03:00

В Совфеде отметили, что Европа несет больший ущерб от антироссийских санкций, нежели США Фото: REUTERS

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил воздействие антироссийских санкций на европейскую экономику. Он отметил, что США несут гораздо меньший ущерб, чем страны Евросоюза.

- Европа, которая поддержала санкционную политику, теряет буквально миллиарды. Кроме потерь в объемах торговли, снижение прибыли, сокращение рабочих мест, оборотов, но даже это не все, - объясняет RT сенатор.

Морозов отметил, что американцы «хитроумно переложили львиную долю потерь на европейцев». В качестве подтверждения он приводит цифры: ранее объем торговли с нашей страной был на уровне 400 млрд евро, теперь в разы меньше.

- В то же время Европа торговала с американцами, но на сумму в 25 миллиардов евро. То есть, с ними никогда не было больших оборотов, — заключил он.

Ранее Дмитрий Медведев назвал сумму торгового оборота между Россией и США – порядка 25 миллиардов долларов.

Помимо этого премьер-министр предположил, что США никогда не отменят санкции против России.

ИСТОЧНИК KP.RU