Госавтоинспекция ужесточит теоретический экзамен на водительские права

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-05T15:02:46+03:00

Из экзамена на водительские права исключат "площадку", но добавят больше вопросов в теоретическую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество задач будет увеличено с октября 2020 года

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Госавтоинспекция планирует ужесточить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав. Изменения коснутся количества задач и вступят в силу в октябре 2020 года.

В первую очередь в экзамен добавят вопросы по основам безопасного вождения. Об этом сообщил заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Николай Гиляков.

По его словам, знание пунктов Правил дорожного движения не всегда помогает в жизни, поэтому нужно дать водителю возможность предвидеть возникновение опасных ситуаций.

"Люди знают, как себя правильно вести на дороге, но иногда нужно отступить от своего преимущества и предоставить его тому, у кого его нет. Нужно понимать, что это нужно сделать, чтобы не случилось ДТП", - цитирует Autonews.ru Гилякова.

Сайт kp.ru писал, что с 1 октября 2020 года из экзамена по вождению исчезнет "площадка". Изменения коснутся категорий прав B, C и D.

ИСТОЧНИК KP.RU