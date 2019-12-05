Госавтоинспекция ужесточит теоретический экзамен на водительские права
Госавтоинспекция планирует ужесточить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав. Изменения коснутся количества задач и вступят в силу в октябре 2020 года.
В первую очередь в экзамен добавят вопросы по основам безопасного вождения. Об этом сообщил заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Николай Гиляков.
По его словам, знание пунктов Правил дорожного движения не всегда помогает в жизни, поэтому нужно дать водителю возможность предвидеть возникновение опасных ситуаций.
"Люди знают, как себя правильно вести на дороге, но иногда нужно отступить от своего преимущества и предоставить его тому, у кого его нет. Нужно понимать, что это нужно сделать, чтобы не случилось ДТП", - цитирует Autonews.ru Гилякова.
Сайт kp.ru писал, что с 1 октября 2020 года из экзамена по вождению исчезнет "площадка". Изменения коснутся категорий прав B, C и D.
ИСТОЧНИК KP.RU