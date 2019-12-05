В Белом море провели испытательные стрельбы с атомной подлодки «Казань»

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-05T15:52:19+03:00

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Новую атомную подлодку «Казань» испытали в деле. Маневры провели в Белом море. Из подводного положения экипажу «Казани» нужно было поразить надводную мишень. Торпеды, выпушенные из воды, точно поразили цель.

Атомная подводная лодка создана на базе «Ясень-М», это модернизированная версия проекта. Планировалось, что корабль поступит в МВФ России до конца 2019 года, сроки несколько сдвинулись, ожидается, испытания подлодки завершат в 2020 году, тогда же корабли передадут в военное ведомство.

- Стрельба была проведена в рамках заводских ходовых испытаний корабля при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы, - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Подлодку "Казань" западные СМИ уже назвали "самым грозным врагом флота США".

ИСТОЧНИК KP.RU