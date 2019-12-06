2019-12-05T16:31:04+03:00
Общество

В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр

Он такой, единственный в России
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Новый музей истории Олимпийских игр и Олимпийского движения будет интересен как для тех, кто бывал на Играх 2014 года, так для тех, кто мечтал их посетить. Он открылся на днях в Сочи и хорош еще и тем, что полностью интерактивный.

То есть, здесь посетителям не только поведают про историю всех Зимних и Летних Игр – с момента решения МОК о проведении Игр в Краснодарском крае до рассказа о современной архитектуре спортивных объектов, но и дадут почувствовать себя настоящим чемпионом.

В музее можно протестировать множество спортивных тренажеров – в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассы, покататься на горных лыжах. Те, кто уже побывал там, говорят, что в здании Музея можно провести ни один час, переходя из зала в зал, изучая, таким образом, летопись Олимпиады в Сочи.

К слову, музей заработал на базе Российского международного олимпийского университета и, по словам, его ректора Льва Белоусова, музей доступен не только студентам университета, но и школьникам, приехавшим в образовательный центр Сириус, жителям и гостям города. Напомним, в 2010 году на курорте открылся Музей спортивной славы Сочи, который посвятили зимней Олимпиаде 2014 года.

Кстати, недавно появилась новость о том, что Сочи может войти в проект "Золотое кольцо Боспорского царства". Не исключено, что музей включат в число объектов, обязательных для посещения туристов.

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@TrueKPRU
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