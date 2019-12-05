2019-12-05T16:44:39+03:00
Политика

Лавров сравнил расследование МН17 с делом об убийстве грузинского боевика в Берлине

Из-за убийства в Германии, двух российских послов назвали персонами нон-грата
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава МИД Сергей ЛавровГлава МИД Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД России прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии. В среду 4 декабря двух сотрудников российского посольства объявили персонами нон-грата. Оказалось, из-за дела об убийстве бывшего грузинского боевика в Берлине. Преступление произошло в августе 2019 года. Россию обвинили 4 декабря, накануне важного политического события – саммита «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 числа. Главная претензия Германии в том, что Россия принимает недостаточное участие в расследовании.

- У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе, и для рассмотрения вопросов, связанных с нарушением законодательства той или другой страны. Этими каналами нужно пользоваться, - сказал Сергей Лавров.

Он рассказал о заседании ОБСЕ, где представители ряда стран напомнили от трагедии с малазийским боингом. Россию тогда тоже обвинили в недостаточном расследовании дела о крушении МН-17. При этом в следственную группу никто представителей России не звал. Именно российская сторона предоставила следствию первичные необработанные данные с радаров и натурный эксперимент, который провел «Алмаз-Антей».

- Но на простой вопрос «где же все-таки данные с радаров украинских, где же записи диспетчеров украинских, и где обещанные давно спутниковые снимки Соединенных Штатов?» нам никто ответить не может, - рассказал глава МИД. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что российские представители пытаются уточнить, в чем тогда заключается «недостаточность сотрудничества».

- Знаете какой ответ? Ответ такой: вы должны признаться, что это сделали вы, это и будет ответственным сотрудничеством со следствием. Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится, -заключил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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