Минфин США вводит санкции против семи российских компаний из-за угроз в сфере кибербезопасности
США расширяет список санкций против России. В четверг 5 декабря американский Минфин ввел санкции в отношении семи российских компаний. Все они, по версии ведомства, связаны с кибербезопасностью. Напомним, ранее лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер заявил, что все программы, разработанные в РФ, потенциально опасны. Якобы с помощью российских программ можно получить доступ к каналам коммуникации США. В Кремле ответили, что такие заявления все равно не смогут сдержать конкуренцию на рынке услуг, поскольку разработки российских программистов не случайно востребованы в мире – некоторым из программ, сделанным в России, не аналогов в других странах.
- Кроме того, санкции введены в отношении 17 человек, включая граждан России и Украины, - приводит сообщение Минфина США РИА Новости.
В марте США ввели санкции в отношении восьми российских компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU