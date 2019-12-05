2019-12-05T18:33:42+03:00
В мире

Минфин США вводит санкции против семи российских компаний из-за угроз в сфере кибербезопасности

Под американские санкции попали также 17 человек, среди них граждане Украины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцы расширили пакет антироссийских санкцийАмериканцы расширили пакет антироссийских санкцийФото: REUTERS
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США расширяет список санкций против России. В четверг 5 декабря американский Минфин ввел санкции в отношении семи российских компаний. Все они, по версии ведомства, связаны с кибербезопасностью. Напомним, ранее лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер заявил, что все программы, разработанные в РФ, потенциально опасны. Якобы с помощью российских программ можно получить доступ к каналам коммуникации США. В Кремле ответили, что такие заявления все равно не смогут сдержать конкуренцию на рынке услуг, поскольку разработки российских программистов не случайно востребованы в мире – некоторым из программ, сделанным в России, не аналогов в других странах.

- Кроме того, санкции введены в отношении 17 человек, включая граждан России и Украины, - приводит сообщение Минфина США РИА Новости.

В марте США ввели санкции в отношении восьми российских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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