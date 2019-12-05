2019-12-05T18:56:35+03:00
В мире

В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией

Нынешний контракт истекает в конце 2019 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новая дата переговоров пока не известнаНовая дата переговоров пока не известнаФото: REUTERS
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Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря. В этот день должны были состояться трехсторонние переговоры, инициатором встречи стал украинский министр Алексей Оржель. Его российский коллега, министр энергетики Александр Новак, на эту дату согласился, но при условии, что будут решены «все технические детали». Напомним, действующий контакт истекает в конце 2019 года. Для заключения нового Украина должна имплементировать европейские газовые нормы в свое законодательство, решить вопрос с созданием оператора, подать запрос на объемы газа.

- Дата переговоров не подтверждена, - сообщили в министерстве энергетики Украины. Ответ публикует портал «Громадьске».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что условия Киева по транзиту газа неприемлемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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